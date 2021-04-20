В Азербайджане назван срок выплаты пособий, стипендий и компенсаций
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 22 апреля будут выплачены все социальные пособия, стипендии и компенсации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госфонд социальной защиты при минтруда.
Отметим, что госфонд уже завершил выплату пенсий за апрель.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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