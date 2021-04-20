Между Азербайджаном и Турцией расширяются возможности в сфере МСБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Турцией расширяются возможности партнерства в сфере малого и среднего предпринимательства в рамках растущих экономических связей.

Как сообщили Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, об этом на онлайн-мероприятии на тему «Азербайджано-турецкий деловой форум: текущая ситуация и перспективы» сказал председатель правления агентства Орхан Мамедов.

На форуме приняли участие представители Государственного таможенного комитета, Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO), Азербайджанской инвестиционной компании, Агентства аграрного кредитования и развития (AKIA), Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Организации по развитию и поддержке малых и средних предприятий Турецкой Республики (КOSGEB), MUSIAD, ATIB и TUIB, а также бизнесмены из обеих стран.

Председатель Общественного совета при Агентстве по МСБ Фархад Гарашов отметил, что форум организован с целью расширения деятельности турецких бизнесменов в Азербайджане, обсуждения актуальных вопросов, связанных с их деятельностью, и дальнейшего развития связей между предпринимателями обеих стран.

Председатель правления Агентства по МСБ Орхан Мамедов отметил, что возможности для дальнейшего расширения деятельности турецких бизнесменов в Азербайджане велики, и агентство готово оказать поддержку турецким предпринимателям, работающим в Азербайджане или желающим построить бизнес.

По его словам, освобождение азербайджанских земель от оккупации создало новые возможности для местных и иностранных, в том числе турецких, предпринимателей как для ведения бизнеса, так и для участия в восстановительно-строительных работах.

Мамедов отметил, что агентство готово оказать поддержку турецким бизнесменам в реализации новых проектов в приоритетных секторах, определенных государством для пост-пандемического периода в Азербайджане.

По его мнению, информирование МСБ о потенциальных возможностях для взаимных инвестиций и создание совместных предприятий с турецкими бизнесменами также являются перспективными направлениями для сотрудничества.

Агентство по развитию и поддержке МСБ (KOSGEB) Турции Хасан Басри Курт, торговый советник Турции в нашей стране Эсер Ченгель, представители MUSIAD Абдурахман Узун и Мухтерем Оз поделились мнениями о возможностях расширения существующего сотрудничества и связей между бизнесменами обеих стран, в частности о партнерстве в области МСБ, высказали различные предложения по сотрудничеству.

Представитель Азербайджанской инвестиционной компании Фарид Гулиев и директор департамента AZPROMO Зохраб Гадиров проинформировали о деятельности представляемых ими структур, инвестиционном и экспортном потенциале нашей страны и перспективах сотрудничества с турецкими компаниями.

Напомним, что онлайн-форум был посвящен торговле, инвестициям, сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva