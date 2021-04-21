В 5 районах Азербайджана реконструируются 10 дорог местного значения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках кредитного соглашения, подписанного между правительством Азербайджана и Азиатским банком развития (АБР), принято решение профинансировать восстановление дорог в пяти районах Азербайджана - Шекинском, Евлахском, Уджарском, Зардабском и Агджебединском, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Общая протяженность этих дорог, восстанавливаемых в соответствии с четвертой технической категорией, составляет 61,7 километра, ширина - 10 метров.

Технический контроль над этими работами осуществляет итальянская компания İRD Engineering.

После капитальной реконструкции будет создана возможность для комфортного передвижения по дорогам местного значения в 10 селах с численностью населения 12 тысяч человек.

Отметим, что восстанавливаются дороги в селах Дередженнет и Тепедженнет - Шекинского, Гараоглан и Гушчу - Евлахского, Алпы и Гулабенд - Уджарского, Ярмаммедбагы, Корпюкенд и Алвенд - Зардабского и Шенлик Агджебединского районов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)