БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создан Центр коммерциализации и трансфера технологий при Агентстве по интеллектуальной собственности.

Как передает в четверг Trend, соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Согласно документу, Центр является юридическим лицом публичного права, осуществляющим налаживание отношений связи, взаимного заказа и предложений между наукой и промышленностью, трансфер технологий для качественного роста изобретательской деятельности, принятия ею прикладного характера и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, служащим поддержкой инновационного развития, в том числе стартап-проектов, направленных на перевод результатов научных исследований для использования их в коммерческих и некоммерческих целях, а также на получение дохода от данных результатов, участвующих в оказании клиентам услуг по поставке технологий и проектов на целевые рынки, координировании деятельности в данной сфере.

Распределение полномочий учредителей Центра осуществляется в соответствии с частью 3 Указа Президента Азербайджана «О создании "Центра коммерциализации и трансфера технологий" в подчинении Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики» от шестого апреля 2021 года № 1308.

Агентство по интеллектуальной собственности решит вопросы, вытекающие из настоящего постановления.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)