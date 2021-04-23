В одном из районов Баку отремонтируют проезжую часть более 15 улиц
БАКУ /Trend/ - В 2021 году в Наримановском районе Баку планируется отремонтировать проезжую часть более 15 улиц и дороги общей протяженностью 10,5 километра.
Как сообщили в пятницу Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в 2019-2020 годах в Наримановском районе столицы были отремонтированы дороги общей протяженностью более 20 километров.
"В настоящее время на улице Шахмара Алекперова ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.
Реконструкция дорог ведется в соответствии с требованиями строительных норм и правил под непосредственным контролем руководства Госагентства автодорог.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev
Лента новостей
В Азербайджане рассматриваются возможности использования альтернативной энергетики в сельском хозяйстве
Медработникам, проводящим вакцинацию в Азербайджане, дополнительные средства не выплачиваются – агентство
Фонд YAŞAT профинансировал расходы на хирургические операции еще 3 участников Отечественной войны (ФОТО)
Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями проекта “Весенняя школа Enactus Azerbaijan”
Условия диктует Азербайджан: У Армении нет иного выхода, кроме как открыть Зангезурский коридор (ВИДЕОПРОЕКТ)
В Азербайджане при приеме на работу не будет требоваться предоставление свидетельства о соцстраховании
Немецкий бизнес готов участвовать в проектах по расширению газового производства в области Казахстана
В Азербайджане выросла доля внебюджетных организаций в поступлениях по обязательному соцстрахованию - министр
Поражение во II Карабахской войне - сложный психологический момент для армянского общества - российский политтехнолог