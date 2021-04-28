Азербайджанская платформа расширяет возможности электронной торговли для нерезидентов

БАКУ/Trend/ - Цифровой торговый хаб Азербайджана (Digital Trade Hub of Azerbaijan – DTH) является специальной платформой, созданной для развития инфраструктуры электронной коммерции Азербайджана, сказала в понедельник Trend руководитель DTH Масума Талыбова.

По ее словам, иностранные граждане (нерезиденты), не посещая Азербайджан, могут стать резидентами страны в электронной форме.

"Будучи юридическим лицом, они могут зарегистрироваться на платформе и построить свой бизнес, удаленно открыть банковские счета, подписать и отправить в электронном формате всю необходимую в процессе торговли документацию и, таким образом, осуществлять весь рабочий процесс в цифровой плоскости", – добавила руководитель проекта.

Талыбова отметила, что посредством платформы DTH для получения сертификатов, необходимых для экспорта, имеется возможность подать соответствующую онлайн-заявку.

"Азербайджан является первой в мире страной, предоставляющей мобильную резидентуру нерезидентам, и второй страной, предоставляющей электронную резидентуру", – подчеркнула она.

Талыбова сообщила, что DTH расширяет спектр услуг, предоставляемых пользователям, устанавливая партнерские отношения с почти 20 государственными учреждениями и местными частными компаниями.

"Посредством такого сотрудничества резиденты обеспечены правовой, налоговой и аудиторской поддержкой, привлечением сотрудников в компании нерезидентов, регулированием трудовых отношений, предоставлением доступа к консультационным и социальным услугам.

Все упомянутые услуги, предоставляемые в режиме онлайн, помогают иностранным инвесторам сэкономить время и деньги", – сказала руководитель DTH.

В заключение Талыбова отметила, что услуги, предоставляемые DTH, отвечают глобальным требованиям с учетом актуальности онлайн-деятельности в период пандемии.

Напомним, что DTH – это широкая сеть услуг, базирующаяся на функционирующем механизме управления бизнес-процессом и автоматически преобразующая соответствующие задания на осуществление экспортно-импортных операций и решение локальных вопросов в соответствии с торговыми процедурами.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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