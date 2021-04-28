Наблюдательный совет SOCAR обсудил финансовый план на 2021 г.

БАКУ /Trend/ - Наблюдательный совет Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на своем заседании 28 апреля обсудил финансовый план на 2021 год.

Как сообщили в среду Trend в отделе по связям с общественностью и маркетингу Азербайджанского инвестиционного холдинга, на заседании были обсуждены меры, которые необходимо принять для обеспечения выполнения задач, вытекающих из указов и распоряжений Президента Азербайджана.

Заместитель генерального исполнительного директора Азербайджанского инвестхолдинга Заур Гурбанов выступил с презентацией, посвященной организации деятельности Наблюдательного совета SOCAR.

На заседании были обсуждены и утверждены положения о комитетах, созданных в целях повышения эффективности Наблюдательного совета, совершенствования менеджмента Госнефтекомпании с учетом современных стандартов корпоративного управления. В целом в этих целях создано три комитета.

В ходе заседания были назначены главы комитетов и корпоративный секретарь.

Отметим, что Наблюдательный совет SOCAR создан в соответствии с указом Президента Азербайджана "О мерах по усовершенствованию управления Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики" от 23 января 2021 года.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)