Строительство аэропортов на освобожденных территориях превратит Азербайджан в авиационный хаб - комментарий

БАКУ /Trend/ - Строительство аэропортов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана значительно расширит возможности страны в сфере перевозок воздушным транспортом и превратит ее в авиационный хаб.

Об этом сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов.

Депутат напомнил, что на освобожденных территориях уже заложены фундаменты трех международных аэропортов, строительство которых ведется высокими темпами.

"Президент Ильхам Алиев на встрече с главным исполнительным директором компании Boeing Commercial Airplanes Стэнли Дилом 28 апреля сообщил, что аэропорт, строительство которого началось несколько месяцев назад, будет сдан в эксплуатацию в сентябре. Кроме того, визит Стэнли Дила в Азербайджан и договоренность о приобретении Silk Way West Airlines пяти самолетов Boeing 777 Freighter свидетельствуют о заинтересованности международных компаний в Азербайджане в сфере авиации", - сказал Гусейнов.

По его словам, из аэропортов на освобожденных азербайджанских территориях будут выполняться международные рейсы.

По словам депутата, функционирование этих аэропортов способствует значительному росту грузоперевозок через Азербайджан.

"Отмечу, что после ввода в эксплуатацию Зангезурского коридора он будет интегрирован в транспортный коридор Восток-Запад и подключен к другим транспортным коридорам. Таким образом, через новые аэропорты будет расширен доступ к этим коридорам.

С этой точки зрения, учитывая географическое положение Азербайджана, открытие международных аэропортов на наших освобожденных территориях позволит Азербайджану стать региональным авиационным хабом", - сказал Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)