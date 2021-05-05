Азербайджанские банки будут стремиться расширить платежи посредством NFC - MasterCard

БАКУ /Trend/ - В 2021 году вырастет число банков Азербайджана, которые будут стремиться запустить безналичные платежи по картам MasterCard посредством технологии NFC, сказал Trend представитель MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар.

По его словам, компания ожидает значительный рост в переходе на бесконтактные платежи, что в большой степени свяжет их с технологией NFC.

"На сегодняшний день NFC-платежи от MasterCard доступны клиентам Kapital Bank. Мы запустили совместную кампанию с этим банком по продвижению безналичной оплаты посредством технологии NFC с помощью смартфонов. Так, например, держатели карт MasterCard, выпущенных Kapital Bank, осуществляя платежи посредством этой технологии, смогут в качестве стимула вернуть кэшбэк на сумму 10 манатов", - сказал Чакар.

Он подчеркнул, что такая возможность предоставлена только держателям карт Mastercard и Maestro.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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