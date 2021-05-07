Первая Китайская международная выставка потребительских товаров начала работу на Хайнане

Более 2,5 тыс. брендов из 69 стран и регионов мира представлено на открывшейся в пятницу для посетителей в городе Хайкоу (южная провинция Хайнань) первой Китайской международной выставке потребительских товаров. Экспозиция будет работать по 10 мая в Хайнаньском международном выставочном центре, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Свое участие в выставке подтвердили свыше 850 китайских компаний. Что касается зарубежных, то на Экспо их будет более 640. Общая выставочная площадь составляет 80 тыс. квадратных метров. Из них 60 тыс. квадратных метров займет экспозиция иностранных участников. По своим масштабам это будет самая крупная выставка потребительских товаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Почетным гостем Экспо избрана Швейцария. Ряд стран, включая Германию, Ирландию, Францию, Южную Корею и Японию, представят свои национальные павильоны. Экспозиция будет состоять из пяти основных разделов: модная жизнь, ювелирные украшения и бриллианты, высококачественные продукты питания и товары для здоровья, товары для путешествий и туризма, а также комплексные услуги.

Предложение об организации выставки было включено в опубликованную 1 июня 2020 года программу построения на Хайнане свободного торгового порта. 20 сентября прошлого года ЦК КПК и Госсовет КНР одобрили ее проведение. Организаторами Экспо выступают Министерство коммерции КНР и правительство Хайнаня. Это первая в Китае выставка, посвященная потребительским товарам.