Первая Китайская международная выставка потребительских товаров начала работу на Хайнане

Экономика 7 мая 2021 06:18 (UTC+04:00)
Первая Китайская международная выставка потребительских товаров начала работу на Хайнане

Более 2,5 тыс. брендов из 69 стран и регионов мира представлено на открывшейся в пятницу для посетителей в городе Хайкоу (южная провинция Хайнань) первой Китайской международной выставке потребительских товаров. Экспозиция будет работать по 10 мая в Хайнаньском международном выставочном центре, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Свое участие в выставке подтвердили свыше 850 китайских компаний. Что касается зарубежных, то на Экспо их будет более 640. Общая выставочная площадь составляет 80 тыс. квадратных метров. Из них 60 тыс. квадратных метров займет экспозиция иностранных участников. По своим масштабам это будет самая крупная выставка потребительских товаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Почетным гостем Экспо избрана Швейцария. Ряд стран, включая Германию, Ирландию, Францию, Южную Корею и Японию, представят свои национальные павильоны. Экспозиция будет состоять из пяти основных разделов: модная жизнь, ювелирные украшения и бриллианты, высококачественные продукты питания и товары для здоровья, товары для путешествий и туризма, а также комплексные услуги.

Предложение об организации выставки было включено в опубликованную 1 июня 2020 года программу построения на Хайнане свободного торгового порта. 20 сентября прошлого года ЦК КПК и Госсовет КНР одобрили ее проведение. Организаторами Экспо выступают Министерство коммерции КНР и правительство Хайнаня. Это первая в Китае выставка, посвященная потребительским товарам.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Первая Китайская международная выставка потребительских товаров начала работу на Хайнане
Первая Китайская международная выставка потребительских товаров начала работу на Хайнане
Microsoft будет хранить данные европейских клиентов в Евросоюзе
Microsoft будет хранить данные европейских клиентов в Евросоюзе
Частный сектор Казахстана заинтересован в сферах туризма и энергетики Грузии
Частный сектор Казахстана заинтересован в сферах туризма и энергетики Грузии
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Бразилии полиция предотвратила нападение на школу Другие страны 06:32
Первая Китайская международная выставка потребительских товаров начала работу на Хайнане Экономика 06:18
Microsoft будет хранить данные европейских клиентов в Евросоюзе ИКТ 05:52
Вашингтон продлил действие указа о защите нефтяных компаний США в Ираке Арабские страны 05:29
В израильско-палестинском конфликте существует риск утраты контроля - специальный координатор ООН Арабские страны 05:04
В США еще на один год продлен режим антисирийских санкций США 04:37
Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Техасе США 04:13
В Великобритании идетподсчет голосов на региональных выборах Европа 03:46
В Швейцарии разработали метод выявления потенциально тяжелых случаев COVID-19 Европа 03:22
Запуск корабля Starliner без экипажа к МКС наметили на 30 июля США 03:01
Новую мутацию бразильского штамма коронавируса выявили в Рио-де-Жанейро Другие страны 02:38
Глава Pfizer выступил против предложения США об отмене действия патентов на вакцины Европа 02:19
Командование ВС США уверено, что сможет вывести войска из Афганистана к сентябрю США 02:03
В ОАЭ и Саудовской Аравии пригрозили тюрьмой за умышленное заражение других коронавирусом Арабские страны 01:45
Глава ВТО приветствовала заявление США по патентам на вакцины США 01:26
Скончался народный артист Ариф Гулиев Общество 01:14
Чехия с 15 мая откроется для прошедших вакцинацию туристов из стран ЕС Европа 01:07
Пентагон заявил, что у США нет планов сбивать китайскую ракету Другие страны 00:50
В США считают, что реальная смертность из-за COVID-19 в мире может быть в два раза выше США 00:32
Частный сектор Казахстана заинтересован в сферах туризма и энергетики Грузии Бизнес 00:01
Британия отзывает корабли у Джерси после снятия блокады острова французскими рыбаками Европа 6 мая 23:48
Эмир Катара отстранил от должности подозреваемого в коррупции министра финансов Арабские страны 6 мая 23:35
Европейские страны призвали Израиль к отказу от строительства на палестинских территориях Европа 6 мая 23:23
Мы отвергаем и не признаем решение правительства Латвии о т.н. «геноциде» армян - Министерство национальной обороны Турции Турция 6 мая 23:02
В мире за сутки выявили более 847 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 6 мая 22:57
Бывший президент Мальдив пострадал при взрыве в Мале Другие страны 6 мая 22:39
Иран и Туркменистан рассмотрели вопросы расширения сотрудничества в сфере ТЭК Экономика 6 мая 22:33
Грузия получит еще 600 тысяч китайской вакцины Sinopharm Грузия 6 мая 22:27
Кыргызстан заинтересован в создании совместных кыргызско-корейских предприятий Кыргызстан 6 мая 22:23
Построенное в Азербайджане судно типа Ro-Pax отправится в свой первый рейс из Бакинского Порта (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 6 мая 21:51
Необходимо снести памятник нацисту Нжде в Ходжавенде – Организация ветеранов Азербайджана обратилась к Сергею Лаврову Политика 6 мая 21:40
Решение о формате отношений России и США остается за Путиным - госсекретарь США США 6 мая 21:19
Восстановительные и созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях находятся в центре постоянного внимания главы государства - Самир Нуриев (ФОТО) Политика 6 мая 20:56
Рост товарооборота между Турцией и Азербайджаном в марте превысил $90 млн Турция 6 мая 20:54
Посол Туркменистана в Италии встретился с министром университетов и исследований этой страны Туркменистан 6 мая 20:32
Сборная Азербайджана провела подиумные тренировки предстоящего Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ВИДЕО) Общество 6 мая 20:03
В Азербайджане подвели итоги выпускных экзаменов для учащихся 11-х классов школ Общество 6 мая 18:50
Международный банк Азербайджана купит сетевые коммутаторы CISCO Тендеры 6 мая 18:33
Обеспокоенность «Большой пятерки»: оставшиеся запасы нефти и газа могут быть исчерпаны через 15 лет Энергетика 6 мая 18:15
Действующий председатель ОБСЕ приветствует освобождение Азербайджаном армянских военнослужащих Политика 6 мая 18:03
В Баку временно перекрывается движение по одной из улиц Общество 6 мая 18:01
Зарядись энергией с новой серией Galaxy A, участвуй в танцевальном челлендже #tükənməzenerji ИКТ 6 мая 18:00
Саудовская Аравия заинтересована в импорте продукции Az-Granata Бизнес 6 мая 17:54
Казахстанско-грузинский экономический союз сосредоточится на международной торговле и развитии транспортных услуг Бизнес 6 мая 17:49
Казахстан и Россия сняли взаимные ограничения на ввоз и транзит животноводческой продукции Казахстан 6 мая 17:48
Мировые автоконцерны в I полугодии сократят производство на 2 млн автомобилей Транспорт 6 мая 17:47
Азербайджанская молодежь выбирает классику - трогательные выступления (ФОТО/ВИДЕО) Культура 6 мая 17:47
Первый замглавы ИВ Сабаильского района Баку освобождена от должности Общество 6 мая 17:44
В Марыйском регионе Туркменистана будет построена новая теплица Бизнес 6 мая 17:42
"Si sono incontrati in milioni di ann". Жить по-итальянски с азербайджанской душой Культура 6 мая 17:39
Министр сельского хозяйства Узбекистана провел ряд переговоров в Саудовской Аравии Арабские страны 6 мая 17:37
КНР и США скоро проведут консультации по первой фазе торговой сделки Другие страны 6 мая 17:34
ЕС расширяет возможности малого и среднего бизнеса в Грузии по доступу к финансированию Бизнес 6 мая 17:26
Узбекско-корейское СП объявило тендер на приобретение силовых кабелей Тендеры 6 мая 17:12
В Азербайджане фермерам выплачено свыше 120 млн манатов субсидий на посев Бизнес 6 мая 17:08
Минстрой Туркменистана продлил тендер на строительство объектов Тендеры 6 мая 17:06
Госконцерн в Туркменистане объявил тендер на закупку химических реагентов Тендеры 6 мая 17:05
Ереван готов предпринимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху – Пашинян Армения 6 мая 17:04
Прошла презентация книги воспоминаний Сурайи Агаоглу “Bir ömür belə keçdi” (ФОТО) Общество 6 мая 16:59
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара понизился, курс евро повысился Израиль 6 мая 16:58
Moderna повысила до $19,2 млрд прогнозируемый доход от продаж вакцины в 2021 году США 6 мая 16:57
Туркменистан увеличил импорт товаров из Испании Бизнес 6 мая 16:53
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 6 мая 16:44
Президент Казахстана принял решение оказать гуманитарную помощь Кыргызстану Казахстан 6 мая 16:42
В Азербайджане выявлено 844 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 2 057 человек Общество 6 мая 16:38
Меры по стимулированию ненефтяного экспорта в Азербайджане ускорили рост в этой сфере - Микаил Джаббаров Бизнес 6 мая 16:38
СП в Узбекистане объявило тендер на строительство Тендеры 6 мая 16:35
Еврокомиссия намерена до конца года авторизовать до пяти препаратов для лечения COVID-19 Европа 6 мая 16:34
В Узбекистане в 2021 г. будет введен в эксплуатацию ряд ТЭС Энергетика 6 мая 16:31
От Золотой Орды до Азербайджана. Ханифа Абаева – мать тысячи детей, или Необычная женитьба по списку... (ФОТО) Интересное 6 мая 16:31
В Азербайджане расширяется список лиц, которые должны быть похоронены с военными почестями Азербайджан 6 мая 16:26
Туркменистан обнародовал данные вкладов в кредитные организации Бизнес 6 мая 16:16
В Азербайджане предложено изменение в процедуру плавания по внутренним водам для рыболовецких судов Общество 6 мая 16:14
АО «Казгеология» запланировало работы на перспективных участках Бизнес 6 мая 16:09
На пересечение проезжих частей двух улиц в Баку нанесена светящаяся разметка (ВИДЕО) Общество 6 мая 16:07
Путин объявил, что вакцина "Спутник Лайт" готова к регистрации Россия 6 мая 16:05
Как и кому платить квартплату? Консультации специалистов 6 мая 16:01
Бундестаг одобрил послабления для привитых от COVID-19 и выздоровевших Европа 6 мая 15:57
Заявки на транспортировку газа через межсистемные соединения TAP Энергетика 6 мая 15:55
В Университете «Одлар юрду» представлена выставка проекта Mən Qarabağam (ФОТО) Социум 6 мая 15:52
Квартирам Героев Отечественной войны Азербайджана предложено присвоить статус исторического памятника Общество 6 мая 15:37
На границе Кыргызстана и Казахстана произошло землетрясение силой 5,5 баллов Кыргызстан 6 мая 15:36
Продолжается строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша (ВИДЕО) Общество 6 мая 15:32
Кязым Гурбанов награжден орденом «Эмек» 2-й степени Политика 6 мая 15:26
Японская TEPSCO будет участвовать в создании зоны «зеленой» энергии на освобожденных территориях Азербайджана Энергетика 6 мая 15:25
Население Сейшел начнут прививать "Спутником V" в ближайшее время Другие страны 6 мая 15:24
Агентство Азербайджана по разминированию планирует закупить новое оборудование Общество 6 мая 15:18
Казахстанская ИТ-компания привлечена к созданию «умных» населенных пунктов в Азербайджане ИКТ 6 мая 15:09
В Азербайджане предлагается внести изменения в процесс отдания воинских почестей шехидам Отечественной войны Азербайджан 6 мая 15:08
AzFina и ЦБА разрабатывают законопроект о регулировании деятельности платежных систем Экономика 6 мая 14:57
Выделены средства на бурение 26 субартезианских скважин в ряде городов и районов Азербайджана - Распоряжение Политика 6 мая 14:54
BioNTech и Pfizer предоставят свой препарат для вакцинации атлетов на Олимпиаде в Токио США 6 мая 14:50
Евросоюз разрешил въезд израильским туристам Европа 6 мая 14:47
К легендарному "Иса булагы" в Шуше будет проложена дорога Общество 6 мая 14:42
В Грузию поступила вторая партия вакцины AstraZeneca Грузия 6 мая 14:37
К 2026 г. рост в строительном секторе Азербайджана достигнет 5% Строительство 6 мая 14:36
В Армении ненависть к азербайджанцам передается из поколения в поколение - депутат Политика 6 мая 14:36
Хайко Маас призвал не препятствовать в СБ ООН продлению трансграничной помощи Сирии Европа 6 мая 14:32
Нацбанк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса страны Финансы 6 мая 14:31
В Армении возмущены отсутствием термина «военнопленный» в заявлении МГ ОБСЕ Армения 6 мая 14:29
Все новости