VISA и ЦБА подписали соглашение в связи с развитием безналичных платежей в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и VISA подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве по расширению цифровых платежей в стране.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, новое стратегическое соглашение ускорит развитие безналичных платежей на рынке Азербайджана, внедрение инновационных платежных решений, в том числе посредством мобильных устройств, а также реализацию инициатив по расширению финансовой грамотности и инклюзивности.

Отмечается, что в рамках реализации «Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018–2020 годы» совместно с VISA был подписан ряд успешных соглашений.

«В рамках стимулирования к проведению безналичных платежей в стране проводятся соответствующие кампании. В ряде банков было внедрено инновационное решение Visa Token Service, которое обеспечивает проведение платежей с использованием мобильных устройств. Кроме того, реализован проект бесконтактной оплаты проезда банковскими картами на железных дорогах», – говорится в сообщении ЦБА.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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