Власти Аргентины хотят на 30 дней заморозить экспорт говядины

Правительство Аргентины намерено на 30 дней заморозить экспорт говядины из-за роста цен на продукты на внутреннем рынке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета La Nacion.

По ее данным, президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о решении объединению экспортеров мяса. По замыслу властей, мера должна способствовать урегулированию ситуации на внутреннем рынке. Дата начала действия запрета официально пока не объявлена.

Ранее правительство Аргентины договорилось с производителями и сетевыми супермаркетами об установке сниженных цен на определенные виды мяса.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. По данным Национального института статистики и переписи населения Аргентины, за первые четыре месяца инфляция составила 17,6%, в 2020 году рост цен превысил 36%.