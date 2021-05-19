Развитие инноваций существенно повысит экспортный потенциал Азербайджана в сфере технологий

БАКУ /Trend/ - Разрабатывая инновационные решения в перспективных отраслях, Азербайджан существенно повысит свой экспортный потенциал в области технологий.

Об этом сказал Trend исполнительный директор Консорциума по экспорту инноваций Азербайджана (AZINNEX) Фарид Кязимов.

По его словам, более 80 процентов госструктур Азербайджана используют разработки компаний, входящих AZINNEX и имеющих многолетний опыт внедрения высоких технологий в систему госуправления. Кроме того, они имеют уникальный опыт в сфере решений для электронного правительства.

"AZINNEX активно ведет диалог с различными государственными структурами в этом направлении, включая министерства транспорта, связи и высоких технологий, экономики, Милли Меджлис (парламент) и другие структуры. Мы представили в эти ведомства свое видение системного развития инноваций во многих областях", - сказал Кязимов.

Разрабатывая инновационные решения в перспективных отраслях, Азербайджан не только сможет повысить конкурентоспособность экономики, обеспечить высокую эффективность управления и качественное обслуживание граждан, но и существенно повысить экспортный потенциал в области технологий, считает исполнительный директор.

"Успешные решения мы сможем в дальнейшем экспортировать и обеспечить рост доходов госбюджета. Считаю, что внедрение технологий должно обеспечивать выполнение нескольких задач, включая прозрачность, эффективность управления, экономию финансовых средств и создание потенциала для развития.

В настоящее время инновации уже не являются роскошью. Инновации сегодня - это жизненно важный инструмент, без которого страны могут необратимо отстать в своем развитии", - сказал Кязимов.

По его словам, осознавая важность инноваций, Президент Азербайджана определил технологии в качестве одного из основных инструментов для восстановления Карабаха.

"Даже в мировом масштабе это будет уникальный опыт, и я уверен, что в дальнейшем азербайджанскую практику будут изучать те страны, которые захотят преобразовывать не отдельно взятую административную единицу, а системно - целый регион", - сказал Кязимов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev