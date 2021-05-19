Минский IT-холдинг разработал решение для приема безналичных платежей на базе NFC-смартфонов

БАКУ /Trend/ - Одной из самых прорывных технологий международного IT-холдинга IBA Group является продукт tapXphone, который превращает мобильное устройство в терминал для приема бесконтактных банковских карт.

Об этом сказал Trend директор технического отделения IBA Group (Минск) Вадим Смотряев.

По его словам, отличительная особенность продукта tapXphone - его низкая стоимость по сравнению с классическими банковскими терминалами, обслуживание которых является для некоторых видов бизнеса затратным.

"С точки зрения внедрения бесконтактных технологий стоит выделить одну проблему, которая связана с их стоимостью. Не каждый бизнес способен и имеет возможность устанавливать дорогостоящие технологии и не всегда имеет ту инфраструктуру, которая необходима для внедрения. Наше решение уникально тем, что не требует дополнительного оборудования для приема платежей - достаточно иметь Android-смартфон с технологией NFC и установленным приложением", - сказал директор технического отделения IBA Group.

Он отметил, что отличительной особенностью продукта является возможность ввода ПИН-кода.

"Это означает, что мобильный телефон с tapXphone может принимать платежи без ограничений по суммам, что возможно благодаря подтверждению транзакций путем ввода ПИН-кода. Поэтому и покупателю, и предприятиям торговли не придется менять свои привычки по приему бесконтактных банковских карт. Технология ввода ПИН-кода на смартфонах торговцев прошла сертификации в независимых международных лабораториях и подтверждена платежными системами Visa и MasterCard", - сказал Смотряев.

Директор технического отделения IBA Group отмечает, что при совершении таких платежей у покупателя и продавца не возникает никаких неудобств - это привычный для всех способ оплаты.

"Сейчас мы видим, что эта технология востребована во всем мире и является одной из прорывных. Думаю, что внедрение данного решения позволит изменить экосистему платежей, в частности расширить ее, улучшить и удешевить. Кроме того, она позволит предоставлять более быстрый и безопасный способ оплаты там, где раньше невозможно было внедрить безналичные платежи", - добавил Смотряев.

Говоря о применении этого решения на практике, он отметил, что данное решение эффективно применяется на транспорте.

"В конце прошлого года мы были первыми в мире, кто запустил оплату проезда во всем общественном транспорте города с использованием обыкновенных NFC-смартфонов. Таким городом стал Борисов в Беларуси. Кондуктора автобусов были обеспечены смартфонами, позволяющими принимать безналичные платежи. Теперь пассажиры могут оплачивать поездки как наличными, так и с помощью бесконтактных банковских карт и NFC-устройств", - подчеркнул Вадим Смотряев.

Отметим, что IT-холдинг IBA Group запустил аналогичный проект в начале апреля и в городе Кишинев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: agdzhaev