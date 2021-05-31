Азербайджан опережает многие страны в создании и развитии цифровых услуг правительства (Интервью)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан опережает многие страны в создании и развитии цифровых услуг правительства.

Об этом сказал в интервью Trend директор Центра развития электронного правительства Азербайджана Фариз Джафаров.

Он напомнил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 году Центром развития электронного правительства Азербайджана был разработан ряд проектов, как государственного уровня, так и проекты сегментов государство – бизнес (G2B) и государство – гражданин (G2C).

Джафаров отметил, в 2020 году была разработана «Система СМС-разрешений» и портал icaze.e-gov.az, который позволил всем бизнес-секторам обеспечить своих работников специальными разрешениями. Кроме того, посредством отправки СМС-сообщения на короткий номер 8103 граждане могли получать разрешения, чтобы покинуть свои дома в определенных целях.

«За период пандемии гражданами Азербайджана на номер 8103 было отправлено 112 миллионов СМС-сообщений. По примерным подсчетам, порядка семи миллионов граждан Азербайджана воспользовались услугами этой системы», – добавил он.

Другим стратегическим проектом государственного уровня, по его словам, является проект, позволяющий управлять водными ресурсами страны: «С целью расчета баланса поступающей и исходящей из страны, а также используемой различными отраслями воды создана Информационная система электронного водного хозяйства».

Кроме того, Центром был разработан проект Cimerlik.az, посредством которого граждане могли пройти регистрацию для посещения пляжа, отметил он.

Джафаров сообщил, что в военный и поствоенный период Отечественной войны была разработана единая система реестра разрушенного со стороны армянских военных формирований имущества граждан Азербайджана.

«В конце 2020 года для всех госструктур был разработан проект электронного документооборота. Все госструктуры посредством единой системы могут пользоваться государственным документооборотом. В рамках электронного правительства на портал e-Gov были интегрированы сотни государственных структур», – сказал он.

Джафаров сообщил, что Центр обеспечивает связь между различными госорганами в процессе цифровой трансформации, разработку определенных порталов, просвещение граждан, проведение различных мероприятий: «В этом направлении посредством программы "Цифровая журналистика" гражданам Азербайджана и в то же время журналистам была предоставлена информация о госпроектах и возможностях их применения».

В области обеспечения кибербезопасности, по словам директора Центра, стоит учитывать как защиту физических государственных информационных систем, так и безопасность использования населением цифровых услуг правительства: «В области обеспечения защищенности граждан мы запустили проект ASAN Login для авторизации на правительственных порталах Азербайджана. Эта единая система разработана для государственных и бизнес структур нашей страны и обеспечивает авторизацию граждан на порталах различных учреждений».

Джафаров подчеркнул, что ранее гражданам требовалось отдельно проходить регистрацию на каждом портале, с внедрением же единой системы ASAN Login авторизация на госпорталах не требует дополнительных регистраций.

Наряду с этим, по его словам, защиту государственных систем обеспечивает дата-центр, созданный OOO «AzInTelecom» при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана: «Этот первый дата-центр на пространстве Южного Кавказа, отвечающий стандартам TIER III и стандартам безопасности ISO 27001. В этом центре проводятся различные процедуры по обеспечению физической безопасности информации и сетевой инфраструктуры, а также ряду других направлений в соответствии с международными стандартами».

Директор Центра отметил, что согласно мировой практике, потенциальные угрозы исходят из самой организации, то есть ключевую роль играет человеческий фактор.

«Мы создали специальные стандарты для сотрудников, права и обязанности которых регламентирует их деятельность в той или иной информационной среде. Наряду с этим нами разработана национальная система безопасного обмена информацией между организациями – ASAN Bridge. Эта система позволяет обмениваться информацией между госструктурами по единому шлюзу, к тому же, передача информации осуществляется в зашифрованном виде, что сводит к нулю возможность стороннего использования этих данных», – добавил он.

Кроме того, в рамках проекта ASAN Bridge планируется завершить интеграцию всех госструктур в единую систему, что позволит упростить процесс предоставления услуг населению. Таким образом, от граждан не будет требоваться предоставление дополнительных документов от различных структур.

Он подчеркнул, что Центр обеспечивает безопасность информационной системы на каждом этапе.

«В рамках G2B партнерства мы отправляем информацию граждан c их согласия банкам, небанковским кредитным организациям и финансовым институтам. При запросе на получение кредита гражданину достаточно предоставить персональный идентификационный номер удостоверения личности (FIN) и подписать заявление о разрешении. Необходимости в предоставлении документов нет. Этот процесс осуществляется непосредственно нами», – сказал директор Центра.

По его словам, в соответствии с европейскими стандартами (the General Data Protection Regulation – GDPR) каждый гражданин в своем личном кабинете на myGov уведомляется о запросе его личной информации какой-либо структурой: «В случае возникновения подозрений по поводу каких-либо сторонних просмотров гражданин может подать жалобу и получить более подробную информацию о просмотрах своих данных».

Говоря об аудитории Центра развития электронного правительства Азербайджана, Джафаров сказал, что ее можно разделить на несколько групп: услуги для государства, бизнеса, различных структур и населения: «На портале eGov зарегистрировано 1,3 миллиона человек, на портале myGov, где гражданам предоставляется свыше 710 услуг, – более 525 тысяч пользователей.

Кроме того, в myGov интегрировано около 20 систем, и этот портал оказывает гражданам проактивные услуги. Согласно нашей концепции, реактивные услуги – это услуги, которые предоставляются гражданам по их обращению, а касаемо проактивных государство предупреждает граждан какую услугу в первую очередь необходимо получить, и это позволяет увеличить аудиторию наших порталов».

Джафаров также отметил, что в единой системе авторизации ASAN Login зарегистрировано около двух миллионов граждан: «Система ASAN Login была сдана в эксплуатацию в 2019 году и имеет огромную аудиторию, которая стремительно растет».

Он подчеркнул, что в Азербайджане, как и во всем мире, пользователи государственных услуг делятся на определенные категории: «В стране есть приблизительно два миллиона пользователей социальных сетей. Другими словами, в Азербайджане, как и во всем мире, использование цифровых услуг не охватывает всех граждан страны».

Он добавил, что накануне Центром был разработан проект региональной цифровой исполнительной власти – это означает, что услуги свыше 79 органов местной исполнительной власти будут предоставляться в формате онлайн.

«На первой стадии запуска портала мы продолжаем изучать требования наших граждан, услуги которые им необходимы и будем развивать проект в соответствии с ними», – добавил Джафаров.

Он также напомнил, что в районах Азербайджана на сегодняшний день функционирует 15 служб ASAN: «Это означает, что граждане могут воспользоваться услугами нашего правительства не только в онлайн-формате, но и имеют возможность посетить центры служб ASAN и получить услуги физически».

Он сообщил, что подход Центра к удовлетворению потребностей граждан страны заключается в применении инновационных решений и гибких моделей управления.

«Специалисты Центра отслеживают требования граждан Азербайджана, а также следят за инновациями и цифровизацией для дальнейшего их внедрения в государственные проекты Центра. С развитием технологий, таких как предоставление услуг посредством отпечатков пальца, биометрических данных, развиваются и требования населения. Сегодня наши граждане не просто хотят посредством этих технологий получать услуги, но и желают делать это полностью дистанционно, не посещая центры оказания услуг», – добавил Джафаров.

Он подчеркнул, что внедрение персональных данных граждан Азербайджана в государственную информационную систем в будущем может потребовать от граждан отказа от физических удостоверений личности.

«Учитывая все эти желания и реалии современного мира, мы отслеживаем самые передовые решения на основе блокчейн технологий, развития услуг посредством "облачных" технологий, внедрения искусственного интеллекта, дополненной реальности и ряда других», – сказал директор Центра.

Кроме того, в 2020 году в Центре был создан отдельный департамент, который называется Data Lab (Дата лаборатория): «В рамках этого департамента мы применили в своих проектах искусственный интеллект, машинное обучение, дата-инженерию. Эти инновации выполняют различные функции в разных направлениях. Например, посредством проекта ASAN Visa мы опрашиваем туристов, которые воспользовались услугами этого проекта, а машинное обучение оценивает результаты опроса. Мы научили машины оценивать положительные и негативные отзывы, и на последующих этапах нет необходимости читать сотни тысяч отзывов. Модель группирует отзывы туристов и выдает нам данные в связи с их жалобами. Итоговые результаты мы используем в процессе принятия соответствующего решения».

Кроме того, по словам директора Центра, за счет применения искусственного интеллекта в проектах myGov стало возможным прогнозирование нужд граждан: «Мы можем делать прогнозы в какой период для отдельного гражданина будет необходима какая-либо государственная услуга. Отслеживание мировых тенденций, а также развития социальных сетей позволяет нам внедрять простоту и привычные функции социальных сетей в государственные проекты нашего Центра».

Джафаров также сообщил о применении опыта Центра развития электронного правительства Азербайджана в ряде зарубежных стран.

«Развитие проектов Центра разделено по нескольким направлениям. Основной стратегией развития услуг на 2022–2025 годы является не только создание цифровых проектов для государственного и частного секторов, но и экспорт этих услуг за рубеж», – добавил Джафаров.

Он напомнил, что модель службы ASAN на сегодняшний день применяется в Афганистане и ряде других стран, кроме того, создана Ассоциация ASAN в которую входят Марокко, Черногория, Турция, ОАЭ, Индонезия, Афганистан и некоторые другие страны: «В ряде стран уже применяется проект ASAN Visa. Разработанная в прошлом году система разрешений была использована в Казахстане. Мы также делимся своими разработками, опытом и знаниями с ООН и изучаем опыт других государств. С точки зрения созданных нами услуг и предлагаемых решений мы опережаем многие страны».

Джафаров сообщил, что в ближайшие несколько лет Центр развития электронного правительства Азербайджана планирует расширить ареал строительства электронного правительства.

«В этих направлениях необходимо формирование правовой основы, привлечение к процессу цифровизации граждан Азербайджана, разработка новых услуг, расширение инновационных знаний населения и ряд других аспектов. Также в стратегию нашего развития входит усиление информационной безопасности, защита идентификации, расширение возможностей управления дата-центрами», – сказал он.

Директор Центра подчеркнул, что главная идея развития – это предоставление беспрерывных услуг электронного правительства: «В этой связи планируется расширить услуги порталов, уделять большое внимание цифровизации проектов, упрощению процессов пользования услугами, сведение к нулю бумажного документооборота, а также увеличение экспортного потенциала азербайджанской продукции».

Другой целью развития услуг Центра, по словам директора, является распространение применения искусственного интеллекта, машинного обучения, ускорение и автоматизация ряда услуг.

«В направлении кибербезопасности мы планируем повысить базовые знания граждан и проведение квалификации для сотрудников госорганов, работающих с цифровыми проектами, а в течение нынешнего года планируется продолжить работы над проектом регионального центра исполнительной власти и цифровизировать порядка 40 услуг для граждан, проживающих в районах Азербайджана», – отметил он.

Напомним, что Центр развития электронного правительства Азербайджана был основан в 2018 году распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева и функционирует при Государственном агентстве по обслуживанию граждан и инновациям при Президенте Азербайджана (Служба ASAN).

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev