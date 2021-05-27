В Исмаиллинском районе при поддержке государства построено 15 сельских гостевых домов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «Развитие предпринимательства и самозанятости в селах», реализуемого молодежным общественным объединением «Одлар юрду» по заказу Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и при поддержке Государственного агентства занятости, в Исмаиллинском районе построено 15 объектов предпринимательства – сельских гостевых домов.

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве по развитию МСБ, гостевые дома для обслуживания местных и иностранных туристов расположены в селах Буйнуз, Ханагах, Топчу, Тезекенд, Сумаганлы и в поселке Лагич Исмаиллинского района. При поддержке агентства в сельских гостевых домах был проведен капитальный ремонт, а также организован ряд тренингов для их владельцев, чтобы они смогли получить знания и навыки в области туризма и обслуживания. В рамках программы самозанятости Госагентство занятости снабдило гостевые дома соответствующим оборудованием и мебелью (диваны, кресла, столы, стулья, постельное белье, шкаф, холодильник, кондиционер, телевизор, микроволновая печь, пылесос, посуда и др.).

По случаю передачи в пользование сельских гостевых домов в селе Буйнуз Исмаиллинского района было проведено мероприятие, в котором приняли участие: председатель Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов, замминистра труда и соцзащиты населения Анар Алиев, председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев, глава ИВ Исмаиллинского района Нахид Багиров, а также представители ряда других госструктур и различных НПО. Участники мероприятия ознакомились с домами, а также были проинформированы о работе, проделанной в рамках проекта.

Было отмечено, что целью проекта «Развитие предпринимательства и самозанятости в селах», запущенного в сентябре 2020 года, является поддержка повышения благосостояния населения путем развития предпринимательства и обеспечения самозанятости в регионах. Участвующие в проекте сельские жители – это люди, которые хотят заниматься предпринимательской деятельностью или развивать себя в этой сфере. При отборе участников предпочтение было отдано лицам из социально уязвимых групп.

На мероприятии также были представлены стенды, посвященные традиционным сферам деятельности Исмаиллинского района.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)