В Агстафинском районе ведутся строительно-восстановительные работы на автодорогах (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Агстафинском районе началась реконструкция автодороги Беюк Кесик – Аггель протяженностью 5 километров, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

По данным агентства, этот участок автодороги обеспечит удобный проезд в двух населенных пунктах с населением более двух тысяч человек.

«Кроме того, согласно составленному плану мероприятий по ремонту дорог Азербайджана, продолжается строительство в соответствии со вторым техническим уровнем новой автомобильной дороги протяженностью 32 километра, ведущей к Государственному историко-культурному заповеднику "Кешикчидаг"», – говорится в сообщении агентства.

Дорога к заповеднику берет начало на 38 километре автодороги местного значения Агстафа – Пойлу – граница с Грузией.

Отмечается, что для оперативности агентством привлечено необходимое количество рабочей силы и техники. Работы ведутся под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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