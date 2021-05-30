Традиционный банкинг переживает переходный период в отношениях банка с клиентом – АБА

БАКУ/Trend/ - Традиционный банкинг переживает переходный период в отношениях банка с клиентом, сказал Trend руководитель экспертной группы по платежным системам и цифровому банкингу Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Тамерлан Рустамов.

По его словам, этот переход характеризуется формированием банковско-клиентских отношений в цифровой плоскости, углублением платформизации на основе горизонтального расширения продуктов и услуг, внедрением новейших инноваций в области информационных технологий.

"В цифровой трансформации азербайджанские банки уделяют особое внимание развитию услуг мобильного банкинга в дистанционном построении отношений банка с клиентом. Согласно опубликованному в 2021 году отчету "Инновации в местных платежах во время пандемии. Выживание или развитие" Всемирного банка, основная часть (90 процентов) участников опроса среди руководящих членов 48 организаций в 40 странах мира считают мобильные решения наиболее перспективным с точки зрения внедрения инноваций", – сказал Рустамов.

Он выделил ряд основных факторов, которые обуславливают необходимость расширения применения мобильного банкинга.

В первую очередь Рустамов отметил наличие доступного платежного средства и широкое распространение его использования.

"Программное обеспечение мобильных телефонов включает в себя различные функциональные возможности, такие как доступ к сети Интернет, удобство, использование различных методов коммуникации – USSD запросы, информирование посредством СМС или звонка. Все это положительно влияет на использование смартфона в качестве эффективного платежного средства.

Согласно данным Международного союза телекоммуникаций, в 2019 году на каждые 100 человек в Азербайджане приходилось 107 мобильных телефонов. Широкое распространение использования мобильных телефонов побуждает международные платежные системы и финансовые учреждения предлагать свои продукты и услуги через мобильные телефоны, тем самым обеспечивая удовлетворенность клиентов", – сказал он.

Другим аспектом расширения применения мобильного банкинга, по его мнению, являются платежные привычки нового поколения.

"По данным Deloitte, к 2025 году общая покупательная способность в Австралии, Малайзии, Гонконге и Сингапуре достигнет 2,5 триллиона долларов. Доля поколений X, Y и Z в общей покупательной способности оценивается в 75 процентов. Доля поколения Z в общих расходах на потребление оценивается в Малайзии в 30 процентов, в Австралии – в 26 процентов. В целом более высокая совместная покупательная способность поколений Y и Z в этих странах побуждает финансовые учреждения принимать основанные на цифровых решениях бизнес-модели при предоставлении продуктов и услуг для удовлетворения потребностей конечного потребителя", – сказал руководитель экспертной группы АБА.

Он также отметил, что инновационные сервисы международных платежных систем играют немаловажную роль в расширении мобильных платежей.

"Сервис токенизации платежных компаний Visa и MasterCard Worldwide призван сделать платежные транзакции более удобными и безопасными, расширить использование инновационных решений посредством электронных платежей в бесконтактной форме и без платежной карты – через мобильные телефоны.

В настоящее время ОАО "Международный банк Азербайджана" и ОАО Bank Respublika в услугах мобильного банкинга применяют услуги компании VISA, а ОАО Kapital Bank использует услуги токенизации обеих ведущих международных платежных систем. Другим примером инновационных проектов является интеграция перевода денежных средство посредством систем "Золотая корона", Contact и "Хазри" через службу мобильного банкинга", – подчеркнул Тамерлан Рустамов.

Он также отметил, что специфика периода пандемии, направленная на предотвращение физического контакта до максимального уровня, придала дополнительный импульс развитию удаленных банковских услуг, в том числе мобильного банкинга, что привело к стремительному росту мобильных платежей.

"На фоне такого развития по разным причинам, в том числе из-за доступности услуг мобильного банкинга, в ряде хозяйствующих субъектов стали осуществляться безналичные расчеты на основе операций "с карты на карту", ​​а не через кассовые POS-терминалы", – добавил Рустамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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