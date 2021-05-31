Большинство команд, которые примут участие в Формуле-1, уже находятся в Баку

БАКУ /Trend/ - Большинство команд, которые примут участие в Гран-При Азербайджана Формулы-1, уже прибыли в Баку.

Об этом в понедельник сообщили Trend в операционной компании Baku City Circuit.

Было отмечено, что прибывшие команды уже приняли боксы.

«Большинство команд из участвующей 21 команды, то есть 10 команд Формулы-1 и 11 команд Формулы-2, уже прибыли в Баку. Последние команды прибудут завтра», – добавили в Baku City Circuit.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)