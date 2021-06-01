Азербайджан дал согласие на сохранение в силе плана по увеличению добычи нефти в июле

Экономика 1 июня 2021 21:28 (UTC+04:00)
Азербайджан дал согласие на сохранение в силе плана по увеличению добычи нефти в июле

БАКУ /Trend/ - На 17-м заседании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся ее членами, в формате видеоконференции была достигнута договоренность о сохранении в силе плана по увеличению добычи нефти в июле.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве энергетики, в заседании, в котором принял участие министр энергетики Парвиз Шахбазов, Азербайджан также дал согласие на продление плана по сохранению в июле уровня ежедневного сокращения добычи нефти странами-участниками «Декларации о сотрудничестве» на уровне 5,76 миллиона баррелей.

Согласно «Декларации о сотрудничестве», обязательство Азербайджана по ежедневному сокращению добычи в июле останется на уровне 98 тыс. баррелей. Это означает, что добыча сырой нефти увеличится на 10 тыс. баррелей. Таким образом, в июле добыча нефти в стране сохранится на уровне 620 тыс. баррелей в сутки.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Азербайджан дал согласие на сохранение в силе плана по увеличению добычи нефти в июле - Gallery Image
Азербайджан дал согласие на сохранение в силе плана по увеличению добычи нефти в июле - Gallery Thumbnail
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