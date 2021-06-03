В Тертере в эксплуатацию передана еще одна субартезинская скважина с системой SCADA

ТЕРТЕР /Trend/ - ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" передало в эксплуатацию очередную субартезианскую скважину с системой SCADA в Тертерском районе, сообщает в четверг Trend.

Как сказал Trend глава пресс-службы АО Дильгам Шарифов, число субартезианских скважин в районе составляет 44: "На 23 из них уже установлена система SCADA, и в течение этого года она будет установлена еще на 21 скважине".

Отметим, что для орошения земель в 14 районах Азербайджана эксплуатируются 517 субартезианских скважин с системой SCADA. Управляемая из единого центра система SCADA позволяет контролировать функционирование скважин по видеозаписи, запускать их работу и отключать по окончании процесса орошения. Новая система позволяет экономить электроэнергию, воду и т.д. Установка системы SCADA планируется на всех субартезианских скважинах.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)