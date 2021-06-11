В Азербайджане впервые начато производство двух видов мусоровозов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые начато производство двух видов мусоровозов.

Об этом в пятницу сообщил Trend главный менеджер по сервису компании-производителя Кянан Мамедов.

По его словам, сборка машин полностью завершена и они готовы к эксплуатации.

"Техника прошла испытания. Одна из машин собрана на шасси китайской марки JAC с грузоподъемностью четыре тонны, другая - на шасси немецкой MAN c грузоподъемностью 12,7 тонны. Одна из машин предусмотрена для сбора отсортированных отходов, другая - для смешанных. При производстве техники по немецкой технологии использованы высококачественные запчасти", - сказал Мамедов.

Он добавил, что хотя техника готова к эксплуатации, массовые продажи не начаты: "Мы принимаем заказы на оба вида техники. При наличии заказов будет начато массовое производство".

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)