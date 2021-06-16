Туркменбашинский НПЗ объявляет тендер на закупку бензина

Экономика 16 июня 2021 10:38 (UTC+04:00)
Туркменбашинский НПЗ объявляет тендер на закупку бензина
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В Агдаме при попытке проникнуть на неразминированные земли задержаны 5 человек
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