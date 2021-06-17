В Азербайджане будут созданы пчеловодческие хозяйства для малообеспеченных семей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой стартовал проект «Поощрение развития экопредпринимательства среди азербайджанской молодежи», сообщает в четверг Trend со ссылкой на IDEA.

Проект, совместно реализуемый Общественным объединением IDEA, Молодежным фондом Азербайджана, Государственным агентством занятости и публичным лицом юридического права ABAD, направлен на расширение ареала пчел, являющихся защитниками биоразнообразия, поощрение распространения пчеловодческих хозяйств в регионах Азербайджана как вида экопредпринимательства, оказание поддержки в сфере производства натурального меда, внесение вклада в улучшение благосостояния малообеспеченных семей и обеспечение занятости молодежи.

В рамках проекта 20 человек привлечены к двухнедельным теоретическим и практическим тренингам в связи с созданием и развитием пчеловодческих хозяйств. Представителей молодежи, участвующих в тренингах, планируется обеспечить ресурсами и принадлежностями, необходимыми для пчеловодческого хозяйства, создать для них необходимые условия с целью налаживания эффективного производственного процесса.

Когда молодые пчеловоды смогут производить мед конкурентоспособного качества в условиях рыночной экономики, они смогут на стендах ABAD выставлять свою продукцию, получая возможность выхода на широкий рынок.

Пчелы и другие опылители играют важную роль в охране биоразнообразия, и пчеловодство считается самым экологически безопасным и в то же время полезным видом сельского хозяйства.

Медоносные пчелы активно участвуют в опылении растений, повышая их урожайность. Учитывая это, Общественное объединение IDEA совместно с министерством экологии и природных ресурсов с целью оказания поддержки пчеловодству провели в стране ряд акций по массовой посадке деревьев-медоносов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)