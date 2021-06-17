ЦБ Азербайджана повышает финансовую грамотность населения

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) считает своей приоритетной задачей повышение безопасности транзакций и предотвращение случаев мошенничества в процессе безналичной оплаты.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Twitter ЦБА, с 2013 года регулятор ежеквартально собирает и анализирует информацию о мошеннических операциях с платежными картами, принадлежащими организациям - нерезидентам, во внутренней сети платежных услуг.

Также в соответствии с «Правилами выпуска и использования платежных карт», утвержденными правлением ЦБ, банки-эмитенты и организации, занимающиеся обработкой данных платежных карт, своевременно обнаруживают и предотвращают подозрительные операции с их использованием.

"Своевременному предотвращению угроз способствует наличие программного обеспечения для эффективного управления рисками, мониторинг в реальном времени для обнаружения подозрительных операций с платежными картами, наличие внутренних процедур для предотвращения незаконного раскрытия конфиденциальной информации, идентифицирующей пользователей карт, и минимальные положения этих правил", - говорится в сообщении ЦБ.

Кроме того, отмечается, что периодически регулятор финансового рынка рассылает банкам рекомендации по предотвращению случаев мошеннических операций с платежными картами, методические указания по оказанию электронных банковских услуг и их безопасности.

"В то же время регулярно организуются семинары и тренинги по безопасному использованию платежных карт среди различных групп населения, повышению финансовой грамотности, предоставлению необходимых знаний о цифровых платежах и предотвращению случаев мошенничества", - говорится в публикации ЦБА.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev