На освобожденных территориях Азербайджана завершена инвентаризация свыше 13 тыс. объектов
БАКУ/Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана завершена инвентаризация 13,307 тысячи объектов.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Twitter аккаунт министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, проведена инвентаризация 10,483 тысячи объектов недвижимости и 2,824 тысячи объектов инфраструктуры.
Кроме того, по словам министра, завершена инвентаризация свыше 1,5 тысячи километров автомобильных дорог, 292 километров линий электропередачи, 45 километров линий газоснабжения и 19 километров водопровода, а также 249 километров оросительных сетей.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)
Twitter: agdzhaev
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