ЦБ Азербайджана о мерах для обеспечения безопасности информационных систем в банках

БАКУ /Trend/ - Кибератаки, направленные на нарушение конфиденциальности и доступности информационных ресурсов, являются одной из самых серьезных проблем современности.

Об этом сказали Trend в Центральном банке Азербайджана.

По данным регулятора, инновационная цифровизация экономики, появление технологий нового поколения, формирование новых решений, таких как информационно - коммуникационные системы на основе облачных технологий и блокчейна, вновь актуализируют важность аспектов информационной и кибербезопасности.

"Центральный банк проводит постоянные мероприятия по обеспечению непрерывности деятельности в финансово - банковском секторе страны, адекватному реагированию на инциденты в сфере безопасности, а также созданию в этом направлении рамок контроля, основанных на международных стандартах.

Одной из мер, реализуемых в рамках "Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджанской Республике на 2018-2020 годы", утвержденной распоряжением главы государства за №508, стало усиление требований безопасности к ИТ-системам банков", – сказали в ЦБА.

Кроме того, по данным регулятора, сформирована рабочая группа по подготовке нормативной базы в сфере ИТ-безопасности в азербайджанских банках, изучены международные стандарты и подходы к этому вопросу ведущих центробанков.

"Для обеспечения безопасности информационных систем в банках рабочей группой разработан проект нормативно-методической базы (правил) в соответствии со стандартом ISO/IEC 27001 (система управления информационной безопасностью). Проект правил включает в себя учет безопасности при создании и тестировании информационных систем в банках в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 27001, более эффективное устранение инцидентов в сфере безопасности, а также усиление механизмов контроля для обеспечения информационной безопасности в отношениях с внешними поставщиками и другие вопросы", – подчеркнули в ЦБА.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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