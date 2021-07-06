В Азербайджане назван размер страховых взносов в рамках аграрного страхования

БАКУ /Trend/ - Фонд аграрного страхования обнародовал стоимость страхования одного гектара посевных площадей в Азербайджане.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе фонда, происходящие в последние дни в разных регионах Азербайджана пожары распространяются на поля с зерновыми и другими культурами. Кроме того, ущерб посевам наносят град и проливные дожди.

Фонд аграрного страхования напоминает фермерам и бизнесменам, что зерновые и другие культуры можно застраховать на выгодных условиях (со скидкой в размере 50 процентов) посредством механизма аграрного страхования, внедренного при поддержке государства. В результате бизнесмены могут за небольшую плату застраховать свои поля от всех серьезных рисков, в том числе стихийных бедствий.

Согласно тарифам, взнос за страхование одного гектара посевной площади зерновых (пшеница, ячмень) от пожара, града и т.д. составляет:

- в Карабахе - 10 манатов

- в Шеки-Загатале - 16-17 манатов

- в Лянкяранском районе - 7 манатов

- в горном Ширване - 11-12 манатов

- в низменных районах - 8 манатов

- в Губа-Хачмазском регионе - 7 манатов

- в Гянджа-Газахской зоне - 24-25 манатов

- в Абшеронском районе - 7 манатов.

Фермеры и предприниматели могут рассчитать размер страховых взносов посредством калькулятора (https://asf.gov.az/insurance-calculators/crop-insurance) на сайте Фонда аграрного страхования.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)