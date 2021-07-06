На заводе в Баку завершился ремонт паромного судна «Карабах»

БАКУ /Trend/ - На судоремонтно - строительном заводе «Зых» в Баку завершился ремонт паромного судна «Карабах», принадлежащего ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ASCO, ремонтные работы проведены в соответствии с намеченным планом.

"Были отремонтированы главные и вспомогательные двигатели, механизмы судна, очищены и покрашены его подводная и надводная части, выполнены работы по сварке корпуса, монтажу труб, электрике и автоматике", - говорится в сообщении.

Жилые и служебные помещения парома также отремонтированы в соответствии с современными стандартами.

После успешных ходовых испытаний судно было передано в эксплуатацию.

Паромное судно «Карабах» было сдано в эксплуатацию в 2008 году, его длина составляет 154,5, а ширина - 17,5 метра. Максимальная скорость парома - 14 узлов, грузоподъемность - около шести тысяч тонн.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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