Депутат Милли Меджлиса о важности доступных цен в сфере туризма

Экономика 8 июля 2021 14:47 (UTC+04:00)
Депутат Милли Меджлиса о важности доступных цен в сфере туризма

БАКУ /Trend/ - После смягчения карантинного режима, введенного в связи с пандемией коронавируса, в Азербайджане значительно выросло число желающих выехать в регионы на отдых.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

По его словам, итоги мониторингов показывают, что цены на туристических объектах в регионах значительно выросли по сравнению с периодом до пандемии. Это создает серьезные трудности для желающих провести отпуск в регионах.

"Хотя рост цен на туристические услуги невозможно обосновать с экономической точки зрения, нельзя отрицать, что некоторые предприниматели после пандемии работают по принципу "больше доходов за меньший отрезок времени". Опыт развитых стран показывает, что значительная часть доходов от туристического сектора приходится на внутренний туризм. В Европейском союзе этот показатель равен 80 процентам. Однако рост цен в нашей стране существенно ограничивает возможности внутреннего туризма. С одной стороны, важно принимать больше мер по стимулированию и повышению осведомленности предпринимателей, чтобы не повышать цены, а оптимизировать их. С другой стороны, было бы целесообразно применить специальные льготы, в том числе налоговые, для снижения затрат предпринимателей, работающих в сфере туризма, как, например, это делается в ряде стран Центральной и Восточной Европы", - сказал Байрамов.

Депутат подчеркнул, что параллельно возможно внедрение механизма субсидирования, как это было сделано в 80-90-х годах прошлого столетия в братской Турции.

"Таким образом, можно было бы достичь сокращения расходов предпринимателей, работающих в этом секторе. Но на фоне всего этого важно, чтобы предприниматели не поднимали цены. Поскольку туризм - это специфическая сфера, важно, чтобы цены здесь были доступными. Необходимо расширить государственные механизмы стимулирования в этом направлении, а также предложить бизнесменам более оптимальную цену в соответствии с корпоративной социальной ответственностью, чтобы граждане, в частности, в летние месяцы, могли воспользоваться возможностями внутреннего туризма", - сказал Байрамов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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