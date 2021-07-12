В Азербайджане выросли поступления от взносов на соцстрахование

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2021 года доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения выросли на 2,21 процента (57 миллионов манатов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2 миллиарда 614,2 миллиона манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

При этом поступления от взносов на социальное страхование выросли на 7,88 процента (134,12 миллиона манатов), составив 1 миллиарда 836,85 миллиона манатов.

По бюджетным организациям годовой прогноз по поступлениям выполнен на 104,54 процента, по внебюджетным - на 114,42 процента.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)