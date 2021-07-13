Anglo Asian Mining продолжает выплачивать дивиденды за 2020 г.

Экономика 13 июля 2021 12:48 (UTC+04:00)
Anglo Asian Mining продолжает выплачивать дивиденды за 2020 г.

БАКУ /Trend/ - Британская компания Anglo Asian Mining (оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане) выплатит специальные дивиденды в размере 3,5 цента по обыкновенным акциям за 2020 год, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

"Эти специальные дивиденды выплачиваются акционерам за их постоянную поддержку при сохранении достаточных резервов денежных средств для развития своего портфеля активов и использования любых потенциальных будущих возможностей, особенно на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

Специальные дивиденды за 2020 год в размере 3,5 цента по обыкновенным акциям будут выплачены полностью 29 июля 2021 года зарегистрированным акционерам.

Все дивиденды будут выплачиваться наличными денежными средствами. Они будут конвертированы в фунты стерлингов по обменному курсу, ежедневно публикуемому Банком Англии в 16:00 по Гринвичу.

Напомним, что Anglo Asian Mining PLC является производителем золота, меди и серебра в Центральной Азии с широким портфелем производственных и разведочных активов в Азербайджане. В портфель компании входит территория площадью 1 962 квадратных километра.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev

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