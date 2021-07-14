В Баку подешевели земельные участки

БАКУ /Trend/ - Земельные участки в Баку подешевели по сравнению с прошлым годом.

Как сообщил Trend директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт по вопросам недвижимости Нусрат Ибрагимов, цены на земельные участки в столице понизились на 10,22 процента по сравнению с июнем прошлого года, но выросли с начала июля на 0,49 процента.

По его словам, в Баку подорожали частные дома.

Цены на эту недвижимость в июне выросли на 3,8 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)