Специалистам в сфере животноводства для работы на освобожденных территориях Азербайджана предоставлено необходимое оборудование

БАКУ /Trend/ - Специалистам в сфере животноводства, которые будут работать на освобожденных территориях Азербайджана, предоставлено необходимое оборудование.

Об этом в среду сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства.

Было отмечено, что в НИИ животноводства минсельхоза в течение июня 2021 года были проведены семинары на тему "Искусственное осеменение, уход и кормление крупного рогатого скота" для специалистов в сфере животноводства, которые будут работать на освобожденных территориях. Семинары проводились в рамках сотрудничества минсельхоза Азербайджана и министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Основная цель - взаимный обмен опытом с азербайджанскими специалистами в сфере животноводства, в частности из Агдама, Физули, Джебраила, Кельбаджара и Лачина, подготовка высококвалифицированных кадров для достижения в ближайшем будущем развития животноводства и сельского хозяйства в целом на освобожденных территориях. Турецкой стороной участникам семинара предоставлены необходимое оборудование и материалы для первоначальной деятельности.

Для передачи оборудования и материалов, присланных из Турции специалистам в сфере животноводства, отдел организации и мониторинга животноводства минсельхоза организовал встречу в Физулинском государственном центре аграрного развития. В ней приняли участие руководство и сотрудники НИИ животноводства, Республиканского центра искусственного осеменения, Физулинского центра аграрного развития.

(Перевод: Турал Гараджаев)