Азербайджан демонстрирует высокие результаты в области упрощения процедур торговли

БАКУ/Trend/ - Азербайджан продемонстрировал высокие результаты в области упрощения процедур торговли по сравнению 2019 годом.

Об этом, как передает в пятницу Trend, говорится в сообщении азербайджанской компании B.EST Solutions.

"Средний мировой показатель по внедрению упрощенных процедур торговли составил от 65 до 68,8 процента в регионах Южной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. В 2021 году Азербайджан продемонстрировал высокий показатель – более 86 процентов – в области упрощения процедур торговли", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Азербайджан занимает лидирующие позиции среди стран СНГ и региона (Россия – 84,95, Грузия – 82,8, Иран – 77,42 и Армения – 62,37 процента) и стран Центральной Азии по содействию цифровой и устойчивой торговле (Казахстан – 72,04, Узбекистан – 62,37 и Киргизия – 69,89 процента). В исследовании по упрощению торговых процедур и безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе Азербайджан занял девятое место.

"Прозрачность мер по упрощению процедур торговли для Азербайджана составила 100 процентов, формальность – 91,67 процента, институциональные механизмы и сотрудничество – 88,89 процента, безбумажная торговля – 85,19 процента, трансграничная безбумажная торговля – 66,67 процента. Общий показатель упрощения процедур торговли в стране значительно улучшился по сравнению с показателем 2019 года и составил 81,72 процента", – сказали в B.EST Solutions.

Стоит отметить, что Азербайджан является одной из первых стран, подписавших "Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе", которое вступило в силу 20 февраля нынешнего года.

"В 2021 году показатель трансграничной безбумажной торговли Азербайджана увеличился с 50 процентов (в 2019 году) до 66,67 процента. Это намного выше среднемирового показателя, а также среднего показателя по региону", – отмечается в сообщении компании.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev