В Азербайджане участкам площадью более 10 га субсидии будут предоставляться с аграрным страхованием

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане субсидии на посев участков площадью более 10 гектаров, где выращиваются важные в плане продовольственной безопасности растения, будут предоставляться с аграрным страхованием на 3 года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Напомним, что Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в «Порядок субсидирования производства сельскохозяйственной продукции», утвержденный указом № 759 от 27 июня 2019 года.

Эта поправка будет касаться продукции, имеющей важное значение в продовольственной безопасности страны, а также продукции экспортного направления.

Список этой продукции каждый год будет устанавливать Совет аграрного субсидирования.

Отметим, что в Азербайджане при поддержке государства применяется механизм аграрного страхования. За короткий период после его внедрения аграрное страхование стало применяться во многих районах страны.

Напомним, что взнос за страхование каждого гектара варьирует по регионам в пределах 8-12 манатов, что составляет мизерную часть субсидии на посев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)