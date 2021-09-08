Рост экономики Азербайджана в этом году прогнозируется на уровне 4,6%

БАКУ /Trend/ - К концу года в Азербайджане прогнозируется рост экономики на уровне 4,6 процента, передает в среду Trend со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно прогнозу, экономический рост Азербайджана в 2022 году составит 4 процента.

Отметим, что за семь месяцев этого года ВВП Азербайджана вырос на 2,7 процента.