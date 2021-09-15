Бакметрополитен заказал в России еще 20 вагонов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен заказал в России еще 20 вагонов (четыре состава), начало эксплуатации которых запланировано на 2022 год, сказал в среду Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

Он напомнил, что Бакметрополитен заключил договор на производство вагонов с российским ОАО «Метровагонмаш».

«В соответствии с договором, «Метровагонмаш» должен произвести еще 20 вагонов для метро Баку. Их поставка запланирована до лета 2022 года. ЗАО должно передать «Метровагонмашу» все технические условия», - сказал Мамедов.

Напомним, что на балансе ЗАО «Бакинский метрополитен» насчитывается 280 вагонов, в том числе 95 - нового поколения. Метро Баку планирует к концу будущего года довести число вагонов нового поколения до 115.

Новые вагоны производятся по техническим условиям ЗАО, оснащены кондиционерами и автоматической системой контроля микроклимата.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)