Между Казахстаном и Азербайджаном может быть подписано соглашение об обмене спутниковыми данными - министерство (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Между Казахстаном и Азербайджаном может быть подписано соглашение об обмене спутниковыми данными.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли и интеграции Казахстана.

Было отмечено, что в рамках 17-го заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном стороны договорились рассмотреть возможность заключения соглашения об обмене спутниковыми данными дистанционного зондирования Земли.

В ведомстве также сказали, что продолжается реализация совместного проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря по направлению Казахстан - Азербайджан.

"АО "Национальная компания "Актауский международный морской торговый порт", АО НК "КТЖ" и ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ведут совместную работу по созданию цифрового коридора и автоматизации логистических процессов Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также интеграции информационных систем между портами Актау, Курык и Баку", - сказали в министерстве.

Напомним, что девятого сентября 2021 года между находившимся с визитом в Азербайджане министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым и министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым был подписан межведомственный меморандум по торговому сотрудничеству. Данное соглашение будет способствовать укреплению взаимной торговли между странами на взаимовыгодной основе, сотрудничеству с упором на выявление барьеров в торговле и поиску решений по их устранению.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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