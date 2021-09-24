РЭЦ готов финансировать любые неэнергетические поставки в Азербайджан (Эксклюзив)
БАКУ /Trend/ - Российский экспортный центр (РЭЦ) и АО "РОСЭКСИМБАНК" готовы финансировать любые поставки в области неэнергетического несырьевого экспорта в Азербайджан, сказал в интервью Trend руководитель представительства РЭЦ Нури Гулиев.
По его словам, в данный момент в Азербайджане наиболее всего востребована доставка такой российской продукции, как грузовая автомобильная и вагонная техника, в частности современные грузовики марки К5 (КАМАЗ).
"Помимо поставки товаров, мы можем финансировать услуги и проекты, например, в сфере ИТ", – сказал он.
Гулиев подчеркнул, что основная доля поддержки РЭЦ приходится на поставки зерна.
"Значительное финансирование приходится и на долю машино- и вагоностроения, металлургию. Мы ведем переговоры по поводу финансирования поставок вагонов для азербайджанского метрополитена", – сообщил глава РЭЦ.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)
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