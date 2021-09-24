До конца года планируется организовать бизнес-миссии в Азербайджан из регионов России - торгпред

БАКУ /Trend/ - До конца 2021 года планируется организовать в Азербайджан бизнес-миссии предпринимателей из регионов России, сказал в пятницу Trend торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

По его словам, в октябре Азербайджан посетят несколько российских делегаций в рамках таких выставок, как Baku Build, Aqua Therm и Rebuild Karabakh.

"Мы организуем для членов этих делегаций деловые переговоры с местными компаниями. Так, по последним данным, в Азербайджан планируют приехать предприниматели из Москвы, Краснодара, Орла, Ярославля, Ростова и Нижнего Новгорода", - сказал Мирсаяпов.

По словам торгпреда, благодаря смягчению карантинного режима с лета и до сегодняшнего дня Азербайджан посетили делегации из Москвы, Адыгеи, Киева, Волгограда и Саратова.

"В рамках этих миссий между российскими и азербайджанскими компаниями был достигнут ряд договоренностей о новых контрактах", - сказал Мирсаяпов.

Он также отметил, что Азербайджан активно участвует в выставочных мероприятиях, проходящих в России.

"Стенды Азербайджана привлекают очень большое внимание, и заключаются новые контракты на поставки азербайджанской продукции в Россию", - сказал торгпред.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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