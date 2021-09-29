На освобожденной территории Физулинского района продолжается сбор урожая сахарной свеклы

БАКУ /Trend/ - После 44-дневной Отечественной войны в Физулинском районе на 600 гектарах освобожденных от оккупации земель сельскохозяйственного назначения были выращены и уже убраны зерновые культуры. На территории района, на участке площадью 288,8 гектара, из которых 78,8 гектара приходятся на долю освобожденных от оккупации земель, в этом году также посажена сахарная свекла.

Как сообщили в среду Trend в Рабочей группе по экономическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, на очищенных от мин землях в освобожденном селе Сеидмахмудлу Физулинского района сахарная свекла выращивается впервые, однако, несмотря на это, достигнута высокая урожайность. Так, с гектара собрано 55-60 тонн продукции с содержанием сахара 15-16 процентов, и на сегодня заготовлено около 1800 тонн продукции. По всему району этот показатель составляет 3600 тонн.

Уборка сахарной свеклы на полях продолжается. Для уборки и заготовки урожая без потерь и в оптимальные сроки используется современный свеклоуборочный комбайн. Оросительная вода на посевные участки подается из водохранилища на реке Конделенчай.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)