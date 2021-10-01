Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

В заседании приняли участие спецпредставители Президента Азербайджана в Шуше и в освобожденной части Агдама, представители министерств экологии и природных ресурсов, экономики, по чрезвычайным ситуациям, Фонда возрождения Карабаха.

Участники заседания были проинформированы о комплексных мониторингах, проводимых на освобожденных территориях для оценки радиоэкологической и экологической ситуации, в том числе по контролю загрязнения трансграничных рек.

Отмечалось, что завершены работы, проводимые министерством экологии и природных ресурсов в связи с оценкой ущерба, нанесенного окружающей среде и природным ресурсам в результате оккупации. Материалы расследования направлены в Генеральную прокуратуру.