Немецкий бизнес приглашен к инвестированию в промпарки Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Немецкие бизнесмены приглашены к активному сотрудничеству и инвестированию в промышленные парки Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По данным ведомства, об этом говорилось в ходе посещения исполнительным директором Германо-азербайджанской торговой палаты Тобиасом Бауманном и сотрудниками посольства Германии в Баку Сумгайытского химического промышленного парка.

Гости были проинформированы о льготах и условиях, созданных в промпарке для предпринимателей и резидентов, о Центре профессионального образования.

Кроме того, они посетили завод по производству стальных труб ООО "Азертехнолайн", который является резидентом промпарка.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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