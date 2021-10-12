В Баку прошел азербайджано-турецкий бизнес-форум (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 10:24)

БАКУ /Trend/ - В Баку при организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Ассоциации экспортеров Турции (TİM) прошел азербайджано-турецкий бизнес-форум, сообщает во вторник Trend.

В нем приняли участие представители более 20 компаний, официальные лица и около 80 предпринимателей как с азербайджанской, так и с турецкой стороны.

По завершении форума проводятся встречи в формате B2B.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)