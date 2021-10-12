В Баку прошел азербайджано-турецкий бизнес-форум (ФОТО) (версия 2)
(первая версия в 10:24)
БАКУ /Trend/ - В Баку при организации Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Ассоциации экспортеров Турции (TİM) прошел азербайджано-турецкий бизнес-форум, сообщает во вторник Trend.
В нем приняли участие представители более 20 компаний, официальные лица и около 80 предпринимателей как с азербайджанской, так и с турецкой стороны.
По завершении форума проводятся встречи в формате B2B.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Врач-стоматолог Назим Панахов: 70 процентов случаев потери зубов у взрослых вызваны заболеваниями десен
Немецкие технологии могут быть полезны для смягчения последствий загрязнения реки Охчучай - посол Германии
На освобожденных землях Азербайджана до конца года появятся автоматические гидростанции - замминистра
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу “Haber Global” от 12 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
В парке культуры "Древние поселения" в Китае открылся азербайджанский павильон, созданный Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)
Состоялась церемония проводов турецких военнослужащих, участвовавших в учениях "Нерушимое братство-2021" (ФОТО/ВИДЕО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, отремонтированного в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО)
Первый военный летчик-азербайджанец Фаррух Гаибов в проекте Фуада Ахундова "Рыцари первой мировой" (ФОТО)
Белорусские компании могут принять участие в проектировании и реконструкции объектов инфраструктуры Азербайджана
Азербайджанские НПО обратились в международные организации в связи с годовщиной ракетного обстрела Гянджи Арменией
Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере автомобильного транспорта
Предпринимателей в Азербайджане предупредили об ответственности за нарушение правил импорта и продажи БАДов