Предприятия одного из регионов России посетят Азербайджан с бизнес-миссией

Экономика 13 октября 2021 18:04 (UTC+04:00)
Предприятия одного из регионов России посетят Азербайджан с бизнес-миссией

БАКУ /Trend/ - Предприятия Удмуртии планируют посетить в начале 2022 года Азербайджан с бизнес-миссией.

Об этом сказал в среду Trend торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

По его словам, Центр поддержки экспорта Удмуртии планирует организовать оффлайн бизнес-миссию удмуртских компаний в Азербайджан в первом квартале 2022 года.

"Удмуртские компании имеют хорошие возможности по увеличению объемов поставок пиломатериалов, фанеры, ДСП, организации экспорта машиностроительной продукции, металлопроката, продовольственных товаров.

Эффективными инструментами работы на рынке Азербайджана являются бизнес-миссии и участие проводимых в Баку специализированных выставках", - подчеркнул он.

Также Мирсаяпов отметил, что в январе-июле 2021 года удмуртские предприятия поставили в Азербайджан продукцию на сумму свыше шести миллионов долларов.

Отметим, что экспорт предприятий Удмуртии во все страны мира в этом году превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 2,5 раза, а по сравнению с январем-июлем 2019 года - на 42 процента.

Напомним, что в 2020 году удмуртские компании экспортировали в Азербайджан продукцию на сумму в восемь миллионов долларов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

Twitter: agdzhaev

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