В Баку состоялось открытие нового концептуального магазина Bakcell (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 октября в Баку состоялось открытие очередного центра продаж и обслуживания клиентов компании Bakcell, сообщает в пятницу Trend.

В церемонии открытия нового концептуального магазина принял участие главный исполнительный директор Bakcell Райнер Ратгебер.

Он отметил, что Bakcell, прежде всего, стремится предоставлять своим клиентам лучшие услуги.

"Мы стремимся построить в Азербайджане лучшую сеть для обслуживания клиентов нашей компании. Удачное расположение нового магазина позволяет обслуживать, помимо физических лиц, и корпоративных клиентов", - сказал Ратгебер.

Он также сообщил, что Bakcell продолжает проводить опросы среди своих клиентов, на основе которых строится рабочий процесс компании.

"Сегодняшний день я считаю знаменательным событием не только для нашей компании, но и для наших клиентов, а также для тех, кто хочет стать абонентом Bakcell", - сказал Ратгебер.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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