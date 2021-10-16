Ускоренные темпы роста экономической активности повысили спрос на электричество - "Азеришиг"

БАКУ /Trend/ - Названы причины, по которым были изменены тарифы на электроэнергию в Азербайджане.

Как сообщил в субботу Trend первый заместитель директора департамента продаж ОАО "Азеришиг" Вугар Набибейли, в связи с повышением тарифов на природный газ, продаваемый ОАО "Азерэнержи", возникла необходимость в перерегулировании оптовых и розничных тарифов на электроэнергию.

Дополнительный расход по ОАО "Азеришыг" в результате повышения оптового тарифа на электроэнергию должен быть распределен между всеми группами потребителей (население, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, торговля и услуги): "В настоящее время тарифы на электроэнергию для населения составляют 7 гяпиков за 1 кВт/ч при потреблении до 300 кВт/ч в месяц и 11 гяпиков - при потреблении свыше 300 кВт/ч в месяц. Новая дифференциация сохраняет льготную тарифную политику для малообеспеченных семей. Если ежемесячное потребление одного человека в среднем составляет 50 кВт/ч, а в среднестатистической семье 4 человека, это составляет 200 кВт/ч в месяц. Согласно статистическим данным, 63% населения в месяц потребляет до 200 кВт/ч электричества. То есть рост размера платы за ежемесячное потребление газа семьей из 4 человек прогнозируется на уровне 2,05 маната", - сказал Набибейли.

Он подчеркнул, что действующие тарифы на электроэнергию в силе с первого декабря 2016 года: "Исходя из необходимости расширения инфраструктурных работ в секторе, а также обеспечения населения и других абонентов бесперебойной электроэнергией, регулирование тарифов на электроэнергию для покрытия дополнительных затрат, понесенных в результате внесенных изменений цен на природный газ, используемый для производства энергии, было неизбежным.

Природный газ составляет более 50% сырья, используемого для выработки электроэнергии на тепловых электростанциях в Азербайджане. В связи с этим изменение тарифов на природный газ обуславливает рост цен на электроэнергию. Оптовый тариф продажи электроэнергии увеличен на 0,9 гяпика и определен на уровне 6,6 гяпика", - сказал Вугар Набибейли.

Он также отметил, что возобновление деятельности промышленных предприятий и заведений общественного питания с начала 2021 года, а также реализация государством пакетов экономических стимулов в рамках борьбы с пандемией привели к большему оживлению экономической активности, чем ожидалось, из-за чего увеличился спрос на электроэнергию.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)