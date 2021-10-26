Азербайджан представил свою продукцию на международной выставке в Китае (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представил свою продукцию под брендом Made in Azerbaijan на международной выставке 2021 Haihe International Consumption Summit&Carnival в Тяньцзине (Китай).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, на мероприятии, организованном крупнейшей платформой электронной коммерции Китая JD.com, азербайджанская продовольственная и сельскохозяйственная продукция была представлена единым стендом.

В сообщении министерства говорится, что участники международной выставки проявили большой интерес к азербайджанской продукции.

"Онлайн-торговый дом Азербайджана в ближайшее время начнет свою деятельность на платформе JD.com", - говорится в сообщении министерства экономики.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

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