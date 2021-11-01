За счет увеличения госпошлин в бюджет Азербайджана ожидается поступление более 100 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что за счет увеличения размера ряда госпошлин поступления в бюджет Азербайджана превысят 100 миллионов манатов.

Об этом сказал заместитель министра финансов Азер Байрамов в ходе обсуждений поправок в закон "О государственной пошлине" на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент), сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что изменения в закон предусматривают увеличение размера некоторых госпошлин и введение новых.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)